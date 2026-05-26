Real Estate Awards 2025 ще отличи добрите практики в имотния сектор

На 4 юни в София ще се проведе церемонията Real Estate Awards 2025 - едно от най-разпознаваемите събития в сектора на недвижимите имоти у нас, което вече 11 години отличава добрите практики, устойчивите проекти и професионалните постижения в индустрията.

Организирани от Imoti.net - първата платформа за недвижими имоти в България и част от Investor Media Group, наградите и тази година ще съберат водещи компании, агенции, инвеститори, брокери и професионалисти от сектора.

Интересът към тазгодишното издание продължава да расте, като в конкурса са подадени близо 60 кандидатури. Сред основните акценти са дигиталното присъствие, комуникацията с аудиторията, видеосъдържанието и иновациите в представянето на имотни проекти и услуги.

Сред най-активните категории отново е "Сайт на фирма за недвижими имоти", а новата категория "Видеопредставяне на брокер, агенция или имот" поставя фокус върху все по-важната роля на кратките видеа и социалните мрежи в комуникацията на сектора.

Тазгодишното издание обръща внимание и на качеството на услугата, доверието и професионалната консултация - теми, които все по-ясно се открояват като ключови за пазара на недвижими имоти през изминалата година.

Оценяването на кандидатурите се извършва от жури от доказани професионалисти от сферите на недвижимите имоти, строителството, маркетинга, архитектурата и медиите. Част от журито са Радослав Илиев - оперативен директор в Studio X, Даниела Грозева - председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, Ангел Искрев - творчески директор в proof., Снежана Стойчева - управител на Imoti.net, Страхил Иванов - мажоритарен собственик на ЯВЛЕНА, Гергана Гераскова - директор банкиране на дребно във Fibank, и инж. Любомир Качамаков - зам.-председател на УС на КСБ.

През последните месеци Real Estate Awards 2025 беше във фокуса и на специалната рубрика "Гласът на журито" в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria, където членовете на журито коментираха тенденциите в сектора, промените на пазара и новите стандарти в комуникацията и услугите.

Церемонията по връчването на Real Estate Awards 2025 ще се проведе на 4 юни в София и ще събере представители на бизнеса, инвеститори, партньори и водещи компании от сектора на недвижимите имоти.

