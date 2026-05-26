УЗФ стартира кампания за кандидат-студенти с отличен успех

Университетът по застраховане и финанси стартира за поредна година кампанията "УЗФ за отличниците", насочена към кандидат-студенти, завършили средното си образование с успех не по-нисък от Отличен 5.50.

Инициативата има за цел да подкрепи мотивирани млади хора с високи резултати в училище и да им даде възможност да продължат образованието си в академична среда, ориентирана към бизнеса, практиката и професионалната реализация.

Кампанията е част от усилията на УЗФ да изгражда връзка между средното и висшето образование, като насърчава отличните ученици да развиват потенциала си в направления с висока добавена стойност за икономиката и пазара на труда.

Одобрените кандидати ще получат 30% отстъпка от семестриалните такси за първата година на обучение.

Освен финансовото облекчение, университетът предвижда и допълнителни възможности за личностно и професионално развитие - индивидуална среща с ментор и експерт по кариерно ориентиране, участие в менторски формати и събития с представители на бизнеса, както и преференциални предложения за стаж в партньорска компания.

Кампанията включва още участие в специалната общност "Отличниците на УЗФ", връчване на официален сертификат и среща с ръководството на университета. За участниците ще бъдат заснети и кратки представящи видеа, които ще бъдат публикувани в социалните мрежи на УЗФ.

"С тази кампания искаме да покажем, че отличният успех заслужава не само признание, но и реална възможност за развитие. УЗФ инвестира в младите хора, които имат амбиция, дисциплина и желание да изграждат бъдещето си в България. Този конкурс вече е част и от инициативата на УЗФ "Успявам в България", посочват от университета.

Кандидатите трябва да имат общ успех от дипломата за средно образование и от държавните зрелостни изпити не по-нисък от Отличен 5.50.

Кампанията започва на 24 май и ще продължи до 10 юли 2026 г. Всеки, които желае да участва трябва да се регистрира ТУК и след получаването на дипломата си да изпрати копие от нея на имейл: priem@uzf.bg.

С инициативата "УЗФ за отличниците" университетът затвърждава мисията си да подкрепя талантливи млади хора и да им предоставя среда, в която знанието, практическите умения и връзката с бизнеса се превръщат в основа за успешна кариера.