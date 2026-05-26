През лятото „България Еър“ предлага четири полета дневно до Варна и обратно

Пътуването до най-големия град на българското Черноморие – Варна никога не е било толкова лесно и комфортно, колкото е с директните полети на „България Еър“. За удобство на пътниците това лято националният авиопревозвач предлага увеличени честоти по директната си вътрешна линия София – Варна – София.

През натоварения летен сезон дългото и изморително шофиране до морето лесно може да се замени само с един кратък полет. Авиокомпанията цени своите пътници и затова ще изпълнява до четири полета дневно до морската столица и обратно, които спестят време и усилия за междуградски транспорт в топлите дни.

Полетът по линията София – Варна – София трае само 50 минути, а след по-малко от час вече може да мислите за плажа, а не за трафика и нервите по родните пътища. С авиокомпанията удобството на всеки пасажер е осигурено, а полетният график предлага много възможности. С гъвкавост и разбиране за всички работни и лични ангажименти, компанията предлага от удобен полет в разписанието, дори и в случаите, когато трябва да се върнете в рамките на същия ден.

Първият сутрешен полет от София излита в 07:00 часа, а от Варна за столицата самолетът излита в 08:30 часа. Следващият удобен полет от София е в 09:50 часа, а от морския град – в 11:20 ч. Следобедните полети са планирани за 15:00 часа от столичното летище и в 16:30 часа от варненското. След дългия работен ден също имате възможност да хванете вечерния полет в 22:15 часа към Варна или да се върнете към София от морето в 22:15 часа. Цялото разписание с полетите през летния сезон може да видите в раздел „Дестинации“ в сайта.

Директната линия се оперира с най-новите самолетите на „България Еър“ - Airbus А220, които предлагат отлични условия за кратки и по-дълги пътувания. Насладете се на полет в комфортна обстановка дори в икономична класа с по-широки седалки, повече място за краката, с по-големи прозорци и просторни багажни отделения. Всяка седалка разполага и с индивидуален USB порт за зареждане на електронни устройства и удобна поставка. Самолетите Airbus А220 са по-ефективни, с по-нисък разход на гориво, по-малко шум и вредни емисии за едно по-устойчиво пътуване.

Билетите в икономична класа до Варна включват право на превоз на ръчен багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп). Тарифата също така предлага безплатна регистрация за полет, както и кетъринг на борда с вода, кафе, освежаващи напитки и шоколадче.

Повече информация за графика на полети, актуални цени и налични места по вътрешната линия може да откриете на www.air.bg. Резервации могат да се направят чрез официалния сайт на националния авиопревозвач, в офисите на компанията в страната и чужбина, както и през партньорските агенции.