BGONAIR Live Новини Днес | 94

Спасиха петима златотърсачи, блокирани седмица в пещера в Лаос

Търсенето на други двама мъже продължава

27.05.2026 | 16:22 ч.
Снимка: Ройтерс

Петима от седмината златотърсачи, останали блокирани повече от една седмица в наводнена пещера в Лаос, бяха спасени, съобщиха днес спасителните екипи, предаде ДПА.

Спасителите намериха мъжете живи и здрави след дни на търсене, съобщиха лаоската организация "Доброволци в спасителна дейност за хора" и тайландските спасители от MTK.

Търсенето на останалите двама мъже продължава.

Общо 10 мъже влязоха в пещера в планинския район Лонгчаенг в провинция Сайсомбун на 19 май, за да копаят за злато. Тя се намира на около 130 километра североизточно от столицата Виентян.

Докато трима работници успяха да се измъкнат, седем останаха блокирани, след като проливни дъждове наводниха входовете и изходите на пещерата.

Правителството на Лаос поиска помощ от Тайланд, чиито спасителни служби спечелиха международно признание по време на спасяването през 2018 г. на младежки футболен отбор, блокиран в пещерата Тхам Луанг, отбелязва ДПА.
(БТА)

 

