"Възраждане": Благомир Коцев е тежко неадекватен, оставка!

Депутатът от “Възраждане” Коста Стоянов отправи тежки критики към кмета на Варна Благомир Коцев.

“Първо ще изложа фактологията”, каза Стоянов в кулоарите на парламента. “През март 2025 г. зам.-кмет на Община Варна от ПП-ДБ даде пресконференция на място в горска територия, където по сигнали на граждани е било установено незаконно отсичане на вековни дървета. Именно тогава за първи път се запознах с този случай. На пресконференцията той заяви, че ще подаде сигнал до прокуратурата. Такъв сигнал обаче не беше подаден”, върна лентата народният представител.

"Няколко месеца по-късно получих сигнал от местни жители за дейности, извършвани в същия район от организацията КУБ, които включват незаконна сеч и незаконно строителство в горска територия. По техни данни за обекта не са проведени необходимите процедури по Закона за горите, няма влязъл в сила подробен устройствен план и липсват издадени строителни разрешения", каза Стоянов.

Депутатът напомни, че по този повод на 1 септември 2025 г. от “Възраждане" – Варна организираха пресконференция.

"На 18 септември 2025 г. подадохме сигнали до главния прокурор, до ДАНС, до Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и до съответната парламентарна комисия. До момента не сме получили отговор от прокуратурата. Беше ни съобщено единствено, че преписката е препратена по компетентност. От останалите институции също няма постъпили отговори", отбеляза той.

Стоянов обясни, че след като са започнали да подават сигнали и на местно ниво – до РДНСК – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна, РИОСВ – Варна и Община Варна, е отправил въпрос и до министъра на земеделието, който от трибуната на Народното събрание заяви, че всички проверявани действия по случая са извършени в нарушение на закона.

"Според мен всичко това е било възможно благодарение на бездействието на Община Варна. Бившият заместник-кмет Павел Попов, който в продължение на 8 месеца временно изпълняваше функциите на кмет, не предприе необходимите действия по случая. Вместо това той публично се появяваше на събития заедно с представители на КУБ и с посланика на Украйна", добави Стоянов.

Депутатът от “Възраждане” е на мнение, че кметът на Варна участва в публични инициативи за почистване на квартали във Варна заедно с представители на същата организация.

"В района до природен парк "Златни пясъци", където се намират въпросните обекти, по сигнали на граждани се изхвърлят земни маси и строителни отпадъци в непосредствена близост до границите на парка. Затова призовавам кмета на Варна не само да организира кампании по почистване в града, но и да предприеме реални действия за премахване на незаконно образуваните сметища и за изясняване на всички обстоятелства около този случай", подчерта Стоянов.

Коцев е неадекватен?

Според него варненският кмет е "тежко неадекватен и трябва да си подаде оставката". "Действията, които последваха след моята декларация, бяха резултат и от моя лична среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. На тази среща подробно изложих информацията, с която разполагам, и посочих нарушенията и престъпленията, за които са подадени сигнали. Затова искам да му благодаря, че пое ангажимент случаят да бъде разгледан сериозно и компетентните органи да предприемат необходимите действия. От този момент нататък Община Варна няма да може да продължава да бездейства и да си затваря очите за случващото се", подчерта депутатът от "Възраждане".

"Въпреки това станахме свидетели на опит чрез Експертния съвет по устройство на територията да бъде прокаран подробен устройствен план, който според нас би създал предпоставки за последващо узаконяване на незаконно изградени обекти. В хода на заседанието общинските съветници от "Възраждане" бяха отстранени от обсъжданията, но въпреки това успяхме да упражним необходимия обществен и институционален натиск и въпросната точка беше оттеглена от дневния ред”, каза още Стоянов.

Депутатът отбеляза още, че имат уверение, че този въпрос няма да бъде разглеждан повторно. "Допълнително внесох необходимите документи и искания за достъп до всички становища на Експертния съвет по устройство на територията, както и до материалите по образуваните преписки в Районната прокуратура, по които вече се водят производства за предполагаеми престъпления. Оттук нататък всеки член на Експертния съвет е напълно наясно с фактите и обстоятелствата по случая и носи лична отговорност за своите решения", каза още той.