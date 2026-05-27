Исландската електронна група GusGus идва в София

Исландските пионери на електронната сцена GusGus пристигат в София със специален лайв на 11 септември 2026 г. на малката сцена на Vidas Art Arena по покана на Fest Team.

Групата ще представи концерт, замислен като аудио-визуално преживяване, в което клубната енергия, експерименталният звук и свободният сценичен подход се преплитат. GusGus са сред устойчивите имена в съвременната електронна музика и са известни с живите си изпълнения, които често се променят според сцената, публиката и момента.

Повече от 25 години GusGus се движат между електронната музика и съвременното изкуство, като отказват да останат в рамките на един жанр. Колективът, тръгнал от експерименталната сцена на Рейкявик, преминава през различни творчески периоди и постепенно се утвърждава като едно от разпознаваемите имена в глобалната електронна култура.

Звученето им съчетава techno, house, trip-hop и кинематографична електроника. На сцена групата често пренарежда музиката си в реално време - с разширени структури, импровизация и звукови пластове, които правят всяко изпълнение различно.

В историята си GusGus имат ремикси и колаборации с имена като Depeche Mode, Бьорк и Sigur Rós.

Днес в състава са Биги Вейра, Даниел Аугуст и Маргрет Ран.