От ТЕЦ "Бобов Дол" с позиция за пърформънса на "Грийнпийс"

За реалната екологична алтернатива работим ние, заяви инж. Чавдар Стойнев

27.05.2026 | 16:52 ч. Обновена: 27.05.2026 | 16:52 ч.
Снимка: БГНЕС

От ръководството на ТЕЦ "Бобов Дол" коментираха акцията на "Грийнпийс" днес.
 
"Грийнпийс" признават, че ТЕЦ "Бобов Дол" е незаменим за баланса на системата и енергийната сигурност. Искат да се намери екологична алтернатива за баланса. Такава може да дойде от този, срещу който се противопоставят, но изисква време. Фотоволтаиците и ВЕИ не са алтернатива. Обратно – те внасят дисбаланс във всяка енергийна система, в която участват. Батериите подкрепят баланса, но не произвеждат енергия и следователно също не са алтернатива. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение, са централи с въртящ момент като ТЕЦ "Бобов Дол", заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на дружеството.

"Следователно проблемът на така наречените еколози е по-скоро с горивото, използвано за производство на електроенергия. ТЕЦ “Бобов дол”  ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни, по-екологични горива от въглища.

Преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Скоро ще стане факт и изграждащата се инсталация за производство на биогаз. Пърформансите на еколозите търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. Те казват, че някой трябва да предложи екологична алтернатива. Говорят за нея по принцип.

На практика обаче за реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ "Бобов Дол", завършва позицията.

