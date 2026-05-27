"Грийнпийс" разпънаха огромен надпис TOXIC пред ТЕЦ "Бобов дол"

Активисти на "Грийнпийс" – България разпънаха огромен надпис TOXIC пред ТЕЦ "Бобов дол". Участниците в акцията настояват за постоянно ограничение на работата на централата и край на токсичната зависимост в енергетиката.

Преди седмица регионалната инспекция по околна среда връчи заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ-а, като новината бе съобщена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Карамфилова отбеляза, че по отношение на ТЕЦ "Бобов дол" има много сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително. След проведени проверки е взето решението за принудителната административна мярка.

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" излезе с позиция, че 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което надяваме се - ще заслужим доверието на обществото и институциите.

"Разбираме грижата за околната среда. Направили сме рекордно много инвестиции, за да трансформираме централата и това е въпрос на време да стане видимо за всички. За 2027 година ключова цел е завършване на газовото трасе. Форсмажорните обстоятелства от миналата година ни забавиха малко, но плановете ни остават същите. Не чакаме неволята. Работим и се състезаваме с времето. Държим да подчертаем, че наложената мярка е временна и касае единствено Енергиен котел №2", заявиха още от ръководството.