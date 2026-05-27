Auto Italia събра за първи път над 30 Ferrari автомобила на писта в България

Сертифицирани Ferrari инструктори пристигнаха специално за събитието и тестваха най-новите автомобили на марката

27.05.2026 | 17:27 ч. Обновена: 27.05.2026 | 17:29 ч.
За първи път в България над 30 автомобила Ferrari се събраха един до друг, на пистата A1 Motor Park, по време на Passione Ferrari Community Drive 2026 - най-мащабното Ferrari събитие за България. То се организира от единствения официален и оторизиран сервиз на Ferrari в България Auto Italia и обедини собственици и почитатели на Ferrari в уникално преживяване, посветено на страстта към италианската автомобилна марка. Участниците имаха възможност да изведат собствените си автомобили на пистата и да споделят емоцията от шофирането рамо до рамо с други клиенти на бранда в контролирана и професионална среда.

С рев на V12 двигатели, ексклузивни тест драйвове на Ferrari Roma, Ferrari 296 и новото Ferrari 12Cilindri, както и с участието на професионални Ferrari пилоти от Италия, Passione Ferrari Community Drive 2026 превърна пистата в истински фестивал на скоростта, емоцията и италианската автомобилна страст.

Специално за събитието Auto Italia осигури възможност собствениците Ferrari да получат съвети и насоки от сертифицирани Ferrari инструктори, които проведоха тест драйв сесии на част от най-новите модели на марката.

Passione Ferrari Community Drive 2026 затвърди  развитието на Ferrari общността в  България и подчерта философията  на Ferrari – съчетание между иновации, представяне и неподправена страст  към шофирането.

