Папа Лъв XIV тества е-Ferrari, критики за модела онлайн ВИДЕО

Председателят на Ferrari Джон Елкан и висши ръководители на компанията се срещнаха с папа Лъв XIV, преди да разкрият автомобила, който се крие под червеното покривало.

Папата огледа внимателно возилото, седна на шофьорското място и изслуша как тестовият пилот на Ferrari Рафаеле Де Симоне обясняваше управлението и режимите на шофиране на превозното средство, съобщава Euronews.

Изображения от срещата бяха разпространени от Ватикана и показват как папата държи волана на Ferrari и позира с инженери и технически персонал на италианския производител.

Ferrari заяви, че новият автомобил Luce използва четири електрически двигателя, по един на всяко колело, и осигурява до 1040 конски сили. Компанията оценява пробега от 530 километра, а ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 2,5 секунди. Моделът е проектиран с LoveFrom, креативната агенция, основана от бившия дизайнер на Apple Джони Айв.

Ferrari очаква електрическият суперавтомобил да се продава за около 550 000 евро, което е важна стъпка за италианската марка, тъй като производителите на луксозни автомобили разширяват своите електрически линии по целия свят.

Отзивите за е-Ferrari обаче никак не са ласкави сред феновете на марката.