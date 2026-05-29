Костадинов: Политиката спрямо Украйна няма да се промени

Повод за думите му са срещите на Радев с Мадяр и Рюте

29.05.2026 | 10:30 ч. Обновена: 29.05.2026 | 10:31 ч. 5
БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов е на мнение, че политиката на страна ни спрямо Украйна “за съжаление няма да се промени”.

Поводът за думите на лидера на Костадинов са срещите на българския министър-председател Румен Радев и на унгарския премиер Петер Мадяр с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. 

“На тази среща унгарският министър-председател ясно и категорично заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна – няма пари, няма техника, няма въоръжение, няма никаква помощ. Ясно и категорично унгарската държава каза, че прекратява досегашната политика", каза Костадинов. 

Лидерът на “Възраждане” отбеляза, че час и половина преди това премиерът Румен Радев не каза нещо подобно на фона на официалния наратив за него, който подобно на Орбан, обясняваше и продължава да обяснява как България може да промени своята политика по отношение на Украйна.

“На срещата с Рюте Радев декларира, че ще се действа в посока увеличаване на военните разходи на България до 5%, което е доста странно на фона на изказванията на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсии", каза Костадинов и подчерта, че държавата ни няма пари да плаща пенсиите на повече от 2 милиона пенсионери, но същевременно ще увеличава парите за военни разходи.

Мълчанието е признак на съгласие

Според Костадинов мълчанието на Радев е признак за съгласие и очевидно България ще продължи да изпраща оръжие, техника и пари за Украйна. “Нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН", добави той и допълни, че на подмяната в българската политика трябва да се сложи край.

Лидерът на “Възраждане" не вярва, че някой от избирателите на Радев е гласувал за него с идеята той да продължи политиките на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, а са гласували за него с надеждата, че ще наложи нов модел и ще скъса окончателно с порочното досегашно политическо управление. “Уви, виждаме, че сегашният модел продължава да бъде възпроизвеждан", изтъкна Костадинов и бе категоричен, че тази Андрешковщина до някаква степен продължава да носи някакви политически дивиденти, но не знае докога ще продължи това.

 

 

