Костадинов притеснен от евентуалното теглене на нов дълг

С декларация от името на ПГ на “Възраждане” лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че включването на страната ни в т.нар. европейски дългов гаранционен механизъм ще бъде пагубно. Според Костадинов по този начин страната ни се съгласява да гарантира дълговете на други държави в ЕС.

“Тогава заявихме, че няма как да го подкрепим, тъй като, най-малкото, противоречи на това, което миналата година ни се обясняваше от всички останали партии по време на предизборната кампания - че България няма да гарантира чужди дългове; всъщност точно това стана”, каза Костадинов.

“Общата сума, която нашата държава ще внесе в рамките на следващите няколко години, е 2 млрд. лева, а общият размер на дълга, който поемаме като обещание да гарантираме и да изплащаме под формата на заеми, които някога ще се връщат във времето, наближава 19 млрд. лева”, добави лидерът и посочи, че тези 2 млрд. лева ще бъдат дадени от едно правителство, което започна да говори за съкращения и ограничения в институциите в сферата на културата - читалища, музеи, галерии и библиотеки.

ЕС и МВФ под натиск

“Само няколко дни по-късно, в неделя, на неформална среща на ръководството на Международния валутен фонд с финансовите министри на ЕС стана ясно какво казва докладът на МВФ. Цитирам Кристалина Георгиева: “Траекторията на публичния дълг на ЕС може да експлодира и да навреди на икономиката на блока, ако не бъдат предприети действия за справяне с фискалната тежест. Ако не се контролира, публичният дълг ще поеме по неустойчива траектория; при непроменена политика дългът на средностатистическата европейска държава ще достигне 130% от БВП до 2040 г., приблизително двойно спрямо днес“, заяви Костадинов.

По думите му МВФ предупреждава, че правителствата на ЕС ще се изправят пред увеличен натиск върху разходите за отбрана, енергетика и пенсии през следващите 15 години. Затова фондът предлага комбинация от реформи, сред които на първо място е тегленето на общ дълг от страните членки на ЕС. Предстои, може би в следващите няколко седмици, това правителство да предложи нов дълг от близо 8 млрд. лева, каза той.

“Докладът на МВФ казва допълнително, че ЕС трябва да се съгласи, че иновациите, енергетиката и отбраната са обществени блага и трябва да се финансират чрез общи заеми, заяви Костадинов и добави, че Испания, Италия, Гърция и Франция подкрепят идеята, а Германия категорично се противопоставя. Нашата страна досега не е казала “не“, посочи Костадинов.

“Това, което ни казва фондът и това, което ни казва европейският комисар по финансите, е, че ни очаква теглене на общи дългове и съответно общо плащане. България вече не разполага със своя собствена валута и използва чужди пари, които не са наша собственост, а са ни дадени временно, а когато не разполагаш с парите си, няма как да разполагаш с правото на вето”, каза още Костадинов.