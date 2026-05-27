IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Костадинов притеснен от евентуалното теглене на нов дълг

Включването в европейски дългов гаранционен механизъм е пагубно

27.05.2026 | 12:17 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

С декларация от името на ПГ на “Възраждане” лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че включването на страната ни в т.нар. европейски дългов гаранционен механизъм ще бъде пагубно. Според Костадинов по този начин страната ни се съгласява да гарантира дълговете на други държави в ЕС.

“Тогава заявихме, че няма как да го подкрепим, тъй като, най-малкото, противоречи на това, което миналата година ни се обясняваше от всички останали партии по време на предизборната кампания - че България няма да гарантира чужди дългове; всъщност точно това стана”, каза Костадинов.

“Общата сума, която нашата държава ще внесе в рамките на следващите няколко години, е 2 млрд. лева, а общият размер на дълга, който поемаме като обещание да гарантираме и да изплащаме под формата на заеми, които някога ще се връщат във времето, наближава 19 млрд. лева”, добави лидерът и посочи, че тези 2 млрд. лева ще бъдат дадени от едно правителство, което започна да говори за съкращения и ограничения в институциите в сферата на културата - читалища, музеи, галерии и библиотеки.

ЕС и МВФ под натиск

“Само няколко дни по-късно, в неделя, на неформална среща на ръководството на Международния валутен фонд с финансовите министри на ЕС стана ясно какво казва докладът на МВФ. Цитирам Кристалина Георгиева: “Траекторията на публичния дълг на ЕС може да експлодира и да навреди на икономиката на блока, ако не бъдат предприети действия за справяне с фискалната тежест. Ако не се контролира, публичният дълг ще поеме по неустойчива траектория; при непроменена политика дългът на средностатистическата европейска държава ще достигне 130% от БВП до 2040 г., приблизително двойно спрямо днес“, заяви Костадинов.

Свързани статии

По думите му МВФ предупреждава, че правителствата на ЕС ще се изправят пред увеличен натиск върху разходите за отбрана, енергетика и пенсии през следващите 15 години. Затова фондът предлага комбинация от реформи, сред които на първо място е тегленето на общ дълг от страните членки на ЕС. Предстои, може би в следващите няколко седмици, това правителство да предложи нов дълг от близо 8 млрд. лева, каза той.

“Докладът на МВФ казва допълнително, че ЕС трябва да се съгласи, че иновациите, енергетиката и отбраната са обществени блага и трябва да се финансират чрез общи заеми, заяви Костадинов и добави, че Испания, Италия, Гърция и Франция подкрепят идеята, а Германия категорично се противопоставя. Нашата страна досега не е казала “не“, посочи Костадинов.

“Това, което ни казва фондът и това, което ни казва европейският комисар по финансите, е, че ни очаква теглене на общи дългове и съответно общо плащане. България вече не разполага със своя собствена валута и използва чужди пари, които не са наша собственост, а са ни дадени временно, а когато не разполагаш с парите си, няма как да разполагаш с правото на вето”, каза още Костадинов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Възраждане Костадин Костадинов МВФ ЕС нов дълг правителство финанси
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem