BGONAIR Live

В Благоевград задържаха софиянец, в хотелската му стая са открити опиати

Те са с тегло над пет грама

29.05.2026 | 12:20 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 26 години от София е задържан от полицейски служители на Второ районно управление – Благоевград, които при проверка на обитавана от него хотелска стая в Благоевград открили таблетки с тегло над пет грама. 

След направения полеви тест таблетките са реагирали положително на опиати, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Оттам посочиха, че за случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

На 24 май загина 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“, припомня БТА. В апартамент в блока на 23 май се събрали загиналото момиче и три момчета, едното от които беше открито също паднало от апартамента и настанено за лечение с опасност за живота. Стана ясно, че и четиримата участници в събирането са употребили наркотици. Случаят предизвика силен обществен отзвук в града. След случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев настоя да се впрегне целият ресурс на областните и главните дирекции за противодействие на наркоразпространението.

