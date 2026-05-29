В Благоевград задържаха софиянец, в хотелската му стая са открити опиати

Мъж на 26 години от София е задържан от полицейски служители на Второ районно управление – Благоевград, които при проверка на обитавана от него хотелска стая в Благоевград открили таблетки с тегло над пет грама.

След направения полеви тест таблетките са реагирали положително на опиати, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Оттам посочиха, че за случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

На 24 май загина 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“, припомня БТА. В апартамент в блока на 23 май се събрали загиналото момиче и три момчета, едното от които беше открито също паднало от апартамента и настанено за лечение с опасност за живота. Стана ясно, че и четиримата участници в събирането са употребили наркотици. Случаят предизвика силен обществен отзвук в града. След случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев настоя да се впрегне целият ресурс на областните и главните дирекции за противодействие на наркоразпространението.