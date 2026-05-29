Фондация “Ела и ти” сбъдва мечти с воля и доброта

Доброволецът Александър Милчев с подробности

29.05.2026 | 14:19 ч. Обновена: 29.05.2026 | 14:23 ч.

Фондация "Ела и ти" сбъдва мечти на деца и хора с увреждания, като ги придвижва до различни места, които са трудно достъпни за хора със специални нужди.

Антоанета и Александър Пеневи разказват за своите преживявания. 22-годишният младеж с церебрална парализа вече е успял да покори няколко върха и да се спусне в пещери. Всичко това се случва благодарение на доброволеца Александър Милчев и фондация "Ела и ти".

Мотивацията на доброволците

Пред Bulgaria ON AIR Милчев коментира, че се мотивира от това, че се дава шанс хората да се докоснат до природата - “неща, които ние приемаме за даденост, като разходка или изкачване на Черни връх”.

Милчев е доброволец от две години и казва, че силата и волята на хората с увреждания и техните семейства го вдъхновяват да продължава.

Работа в екип

"Специално Але е много приятен човек, с него може да се говори на различни теми. С екип от 8-9 души качваме хората в планината и денят протича приятно и зареждащо. Емоцията при първата им гледка от върховете е неописуема", разказва доброволецът.

Милчев допълва, че при изкачванията участват по 40-50 души, като всяка инвалидна или акумулаторна количка се съпровожда от 8-10 доброволци. Групата посещава планини, пещери и езера.

Доброволците стават все по-разпознаваеми и към тях се обръщат все повече семейства. "Разнообразяваме местата - ходим на планини, пещери и езера. Сега ще бъдем с лодки на Панчарево. Важно е да има разнообразие", казва Милчев.

Тагове:

Ела и ти фондация хора с увреждания доброволци
