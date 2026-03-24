Продължава забраната за износ на инсулини и други медикаменти

Срокът за забрана за износ на някои инсулини и други медикаменти се удължава до 26 май 2026, но отпада забраната за износ на антибиотици. Заповедта е издадена от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

Забранява се износът на медикаменти от фармакологичните групи “Инсулини и аналози“, “Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2”, “Аминосалицилова киселина и подобни средства“, “Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация“ и “Други антианемични препарати“. Медикаментите са указани подробно по търговски и по международни непатентни наименования в заповедта.

Лекарствените продукти, предмет на забраната за износ, са предназначени за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на чревния тракт, остеопороза, бъбречна недостатъчност и определени видове анемия. Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето.

Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система, се посочва в мотивите за забрана за износ.

Срокът на забраната за износ на инсулини и техни аналози се удължава отново, като първата забрана беше постановена през ноември 2023 година. / БТА