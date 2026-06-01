Трябва ли Тръмп просто да прекрати войната с Иран без сделка?

Някои въздържатели твърдят, че отказът от всеобхватно споразумение и ястребовата реакция, която то неизбежно предизвиква, може да са най-сигурният път към прекратяване на конфликта.

Миналата седмица имаше реални признаци, че Съединените щати и Иран може би са на път към споразумение за формализиране на прекратяването на огъня, което несигурно се спазва от 7 април. След това САЩ започнаха нов кръг от атаки срещу Иран и седмицата завърши със заявлението на Белия дом, че няма да има окончателно решение по споразумението.

Преговорите миналия юни, а след това и през февруари, се провалиха, когато Израел и САЩ започнаха атаки срещу Иран, ход, който според критиците е целял да наруши текущите дипломатически усилия. През април, часове след като американска делегация напусна преговорите в Исламабад, Тръмп обяви контраблокада в Ормузкия проток. След това, когато дипломатическото решение изглеждаше близо миналата седмица, провоенни гласове в медиите и мозъчните тръстове започнаха открито да го критикуват и Тръмп отговори с нови атаки.

Този познат цикъл – напредък в преговорите, посрещнат с възмущение от страна на "ястребови" гласове, последван от по-нататъшна ескалация – накара някои антивоенни гласове да се запитат дали стремежът към всеобхватно споразумение рискува да влоши нещата. Ако всеки момент на дипломатически напредък предизвиква „ястребова паника“ и тези, които се противопоставят на дипломацията, никога няма да намерят задоволително споразумение, тогава принуждаването на войната да приключи с широки преговори може да даде на архитектите на войната желаното от тях предимство.

С наглед близо до споразумение, резултатът за някои въздържатели е, че Тръмп трябва или да сключи тясна сделка, или просто да се оттегли.

"Не искам да чувам Тръмп да казва: "Или сделка, или се връщаме към война." Защото това формулиране е в полза на иранските „ястреби“, каза Андрю Дей, старши редактор в списание American Conservative, пред Responsible Statecraft. "Произраелските ирански ястреби се развълнуват много по време на дипломация. Така че, когато Тръмп изглежда постига напредък, те паникьосват. Критикират го, засилват натиска. Настояват за неразумни искания", добави Дей, казвайки, че този цикъл наскоро доведе до това САЩ да вмъкнат отровни хапчета в преговорите.

В резултат на това, казва Дей пред RS, „продължаването на дипломацията прави войната по-вероятна“, така че САЩ просто трябва да прекратят военния конфликт без по-голямо споразумение, което включва решаване на ядрения въпрос или, както Тръмп предложи наскоро, разширяване на споразуменията от Авраам.

Дей и други скептици на продължаващата дипломация не изключват по-тясна сделка, която би могла да формализира прекратяването на огъня, да отвори отново Ормузкия проток и да осигури известно облекчаване на санкциите на иранците. Но те казват, че настояването за още един кръг от преговори, насочени към решаване на по-големи въпроси отвъд настоящата война, би могло да отвлече вниманието от по-неотложния проблем.

"Опитът да се постигне споразумение сега, което включва каквото и да е, свързано с ядрените оръжия, е огромна пречка за приключването на войната", каза пред RS Бен Фридман, директор по политиката в Defense Priorities. "Изобщо не ни е нужна никаква сделка. Мисля, че това е подценяваният вариант."

Други виждат настоящия момент, в който и двете страни са икономически ощетени и може би са наясно както с ограниченията,

така и с последиците от войната, като вида възможност, която прави възможно постигането на по-голяма сделка. Те твърдят, че отказът от тази възможност без всеобхватно споразумение просто забавя бъдещи военни конфронтации.

Тази група подчертава, че по-малкият и по-чист изход също не е непременно стабилен. Вярно е, че в годините преди и след Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) Вашингтон и Техеран успяха да намалят напрежението, без да разрешат основния си антагонизъм и без да започнат война. Но тази ера свърши, според Трита Парси, изпълнителен вицепрезидент на Института за отговорно държавно управление Куинси. Както той каза пред RS, „малка сделка“ просто би се спряла на основни проблеми, като същевременно би направила малко, за да предотврати нов кръг на ескалация.

Парси е съгласен, че всяко усилие за намаляване на вероятността от възобновяване на войната ще се сблъска с интензивен отпор от страна на иранските ястреби в орбитата на Тръмп и в Израел, които няма да видят никакво споразумение с Техеран за задоволително. Но той твърди, че "Тръмп ще бъде по-склонен да скъса с тях, ако на масата има голяма сделка, която наистина отговаря на неговата личност и желанието му да прави големи исторически неща."

Постигането на каквото и да е всеобхватно споразумение със сигурност няма да бъде лесно.

Освен това, пропуските по ядреното досие остават големи, а вътрешната политика и от двете страни усложнява компромиса. Вали Наср, професор по международни отношения в университета "Джонс Хопкинс", казва, че сделка между САЩ и Иран е „напълно възможна“ на теория, но не е видял Тръмп да проявява истински апетит за сключване на сделки в тази ситуация.

"Откакто войната започна, той все още отстоява максимални цели, като същевременно предлага минимална възвръщаемост", каза Наср пред RS. "Той по същество изисква Иран да се предаде на ядрения фронт. А Иран се възпротивява на това. Сериозен опит за дипломатически преговори чрез преговори означава сериозен опит за дипломатически преговори, а не по същество настояване за капитулация."

Поведението на Иран в конфликта, включително способността на режима да затвори пролива и да причини глобална икономическа болка, означава, че Иран сега може да вярва, че има повече основания да се надява на по-добри условия при бъдещи преговори. Историята на неприятни дипломатически преживявания с Тръмп, датираща от едностранното му оттегляне от първоначалната ядрена сделка чрез изненадващите атаки през февруари, също може да накара Иран да се съобразява с всяко споразумение.

"Изглежда, че има почти непреодолими проблеми с доверието, които ще висят над всякакъв вид сделка", казва Фридман.

Този дефицит на доверие се утежнява от различни фракции в правителството на САЩ, които настояват за различни резултати, и липсата на ясно формулирана стратегия от началото на войната, добавя Сумантра Майтра, директор на изследванията и работата с обществеността в Американския институт за идеи.

"Няма съгласуваност в техния мисловен процес. Ако бях иранец и преговарях с американската администрация, щях да слушам американските преговарящи и всъщност не знам какво искат и какво дори знаят за ядрения въпрос", каза той пред RS. "За иранците е трудно да се доверят на каквато и да е американска гаранция."

Наср е съгласен, че доверието може да е най-голямата променлива, блокираща всякакви успешни преговори. Той казва, че поетапен процес на мерки за изграждане на доверие, като например премахването на съответните блокади на Ормузкия проток от двете страни или изтеглянето на част от войските на Съединените щати от региона, би могъл да отвори вратата за по-голямо споразумение.

Събитията от последните няколко седмици показаха, че изграждането на необходимото доверие дори за по-малка сделка не е лесно. Но Парси твърди, че постигането на по-голяма сделка може да не е толкова трудно, колкото изглежда.

Всяко споразумение, което слага край на войната и отваря отново пролива, вече изисква значителна степен на доверие между две страни, които току-що са се борили помежду си. Ако това доверие може да бъде осигурено, то се превръща в основа за нещо по-трайно, а не просто за пауза.