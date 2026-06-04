Тачев за управляващите: Режат, където най-малко боли на принципа проба-грешка

Има 3 големи неща, пред които се изправя "Прогресивна България" и правителството- бюджетът, цените и съдебната реформа. Това каза за БНР политологът от агенция "Мяра" Светлин Тачев.

Според него в първия месец на управление има "проблем с комуникацията на някои от представителите на ПБ, а после министър-председателят Радев трябва да излиза и да обяснява всъщност какво са имали предвид".

"Разбира се, пробва се и "проба – грешка", със сигурност, за да се тестват настроенията в българското общество, но ако трябва да обобщим, тежка е царската корона, защото ПБ получи мнозинство, има комфорта да управлява, на практика приключи политическата криза, но оттук насетне нещата, които трябва да свършат, са много".

Правителството е наясно че трябва да вземе непопулярни мерки и гледа "да реже, където най-малко ще боли", коментира той.

Тежка е царската корона - трябват бързи резултати

Финансовото състояние на България явно не е достатъчно добро, коментира той но допусна, че е възможно ситуацията да е представяна за по-трагична от реалното, за да може и най-лекото подобрение да бъде представено като голям успех:

"Възможно е, защото на правителството му трябват и бързи резултати, които да представи пред избирателите. Те ги правят на практика. Освен тези 3 големи теми, за които говорим, бяха направени по-малки неща, с които да се дадат някакви резултати на обществото - примерно свалянето на охраната на Пеевски и Борисов. Виждате и скандала около селището във Варна…".

В Баба Алино е "имало някакъв проблем", за който "отдавна се е знаело" и трябва да се разбере кой е мълчал и защо, коментира Тачев.

Голямата битка за властта ще бъде на местните и президентските избори

Относно следващите избори пред ПБ и Радев има две големи цели - президентския вот и местната власт, коментира експертът:

"Местната власт е важна като постамент. НДСВ не успя навремето да овладее местната власт. ГЕРБ го направи. Продължаваме на промяната, не можаха - говоря за партии, които така станаха първи политически сили. Въпросът е ПБ какво ще направи, но ми се струва от изказването на Борисов, че започва да стяга партийните структури. В местната власт ще има голяма битка. Още през частичните избори в Пазарджик се видя, че тогава ДПС има амбицията да започне поход в местното управление, обаче се появи Прогресивна България.

Въпрос пред Радев е дали ще успее да направи това, което направи ГЕРБ, защото ГЕРБ успя да построи голяма местна инфраструктура, която им даде основата, на базата на която да имат стабилна национална власт. Когато няма постамента, това е малкото колос на глинени крака. Затова и битката за местната власт е изключително голяма, изключително тежка и изключително интересна".

Инфлацията след влизането в еврозоната остава най-сериозното предизвикателство

Относно изготвянето на Бюджета и расящите цени Тачев коментира:

"Радев има възможността да казва "Аз казах ли ви"? Защото, да, той не беше против влизането в еврозоната, но не смяташе, че не това е моментът. Оказа се наистина, че влязохме в клуба на богатите, но наистина цените неудържимо вървят нагоре. Регулаторните органи не можаха да контролират цените, на базата на спекулата, която правят търговците. Оттам идва целият проблем. В пазарния икономика да регулираш цените е изключително трудно, включително и за ПБ да направят подобно нещо. Много трудно ми се струва изобщо възможността да бъдат контролирани, а това му дава възможността да казва "Аз казах ли ви", с което да прехвърля вината върху кабинета "Желязков" до момента, в който не се успокоят цените. Вероятно ще настъпи такъв момент, защото от това, което така се вижда и от други страни, които са влизали в еврозоната, в даден момент те се успокояват. Проблемът е този период, в който наистина има нарастване".

За съдебната реформа

Съдебната реформа е тема, за която се говори от 10 години и която изисква от ПБ договаряне с опозицията

"Трябва да сме ясно, че голяма част от проблемите идват от съдебната система".

Кадровите решения

Кадровите решения на Радев Тачев обясни с това че вторият ешелон на властта - цялата администрация, включително шефове на комисии, на регулатори се овладява от първия ешалон, за да не се получи противопоставяне между тях:

"От тази гледна точка, всяко правителство действа по този начин. От гледна точка на отделните кадри, как би реагирало обществото, зависи само от тях, как те комуникационно се справят с дейността, която поемат".