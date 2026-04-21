"Мяра": Поколението Z е разделило гласовете между ПБ на Радев и ПП-ДБ

Ако Радев не се беше явил на изборите, ПП-ДБ щеше да получи повече подкрепа

21.04.2026 | 09:17 ч. 22
Снимка: Нова телевизия

"Ако Радев не се беше явил на изборите, "Продължаваме Промяната- Демократична България" щеше да получи повече подкрепа". Това заяви политологът Светлин Тачев от социологическата агенция "Мяра" пред Нова тв.

По негови данни голяма част от гласовете на поколението Z са отишли при "Прогресивна България", а друга - при ПП-ДБ. 

"Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г., както и 10,8% от гласувалите с "Не подкрепям никого" на миналия вот. Поддръжници идват и от БСП-ОЛ, 16% - от ПП-ДБ, 13,21% - от ГЕРБ-СДС, както и от "Възраждане". ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори", посочи експертът.

Свързани статии

Според него резултатът на "Прогресивна България" се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години. 

"Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите", смята Тачев.

Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало "Прогресивна България" да се отклони от този път.

Тачев припомни, че формации, които са управлявали с ГЕРБ, след това изпадат от парламента, а за доказателство посочи резултата на "Има такъв народ" на тези избори.

"В сегашната ситуация Румен Радев има възможността да управлява сам, което не се е случвало от 2000 г. насам", заключи политологът.

Светлин Тачев Мяра Прогресивна България гласове негласували поколение Z
