Бойко Рашков: Управителят на украинската корпорация КУБ се намира в Турция

„Информацията ми е, че собственикът на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров се намира в Турция. Вероятно той не иска да се върне в Украйна, защото подлежи на военна мобилизация“. Това съобщи в кулоарите на парламента Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“.

До момента прокуратурата е съдействала чрез бездействие незаконните строежи в „Баба Алино“ да продължат необезпокоявано, допълни Рашков по повод казуса във варненската местност.

„Онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо към всички нотариуси в район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство за документни престъпления, извършени при условията на продължавано престъпление за съставянето и използването на неистински документи с цел да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки“, каза още Рашков и допълни, че прокуратурата е посочила четири парцела, в които са построени 93 имота, и е уведомила нотариусите да не сключват сделки с тези имоти.

По отношение на четирите парцела е посочено, че става дума за изградени постройки през 2023 г., каза той.

Рашков посочи още, че „преди няколко години от една банка бяха изнесени в черни куфари пари за магистрала „Хемус“. Същата тази банка сега е финансирала някои от проектите в „Баба Алино“, като каза и името ѝ – Асет Банк Интернешънъл.

Рашков обясни, че на пресконференция преди около 10 дни сегашният кмет на Варна Благомир Коцев е представил информация по случая – направени са проверки, има заповед за спиране на незаконните строежи. „Това противоречи на изявленията от тези дни на бившия кмет на града Иван Портних, който пред медии посочи, че по негово време не е имало никакви строителни дейности. Една политическа лъжа, която в голяма степен изяснява защо през есента на миналата година в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни средства народните представители от ГЕРБ – СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП не позволиха да се получи информация от председателя на ДАНС Деньо Денев какво представлява КУБ“, каза Рашков.

Той посочи още, че предполага, че Невзоров е в тясна връзка с украинската посланичка в България.

Миналата седмица Рашков съобщи за напускането на Невзоров на страната, припомня БТА. Зад случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои мащабна схема, започнала преди местните избори през 2023 г., каза кметът на града Благомир Коцев на заседанието на Общинския съвет на морския град миналата седмица.