Шишков: Сглобката е сглобила незаконния град във Варна

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че “сглобката е сглобила незаконен град”, визирайки казуса “Баба Алино”.

“Това според мен е освен политическа сглобка, но и сглобка на икономическо и криминално ниво. Когато 2023 г. започва всичко това, кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила и всичко се продължава. Т.е имаме наслагване в закононарушенията - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание, започване на строителство”, обясни Шишков.

“През цялото това време услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което хората са започнали да виждат, започнали са жалби. Администрацията не е реагирала, допуснато е изменение на ПУБ. Няма никакво основание на бъде допуснат при положение, че вече има констатирано незаконно строителство”, каза още регионалният министър.

Шишков е категоричен, че отговорността за този казус е на Община Варна, а “сглобката е действала с предаването на властта във Варна от 2023 г. и разбира се с управлението на национално ниво”.

“Иван Портних и Благомир Коцев имат отговорност. Продължава да се разследва случая с ВиК, защото имаме услужливо затваряне на очи. Имало е и проблеми с РИОСВ, имало е мащабно, организирано невиждане по въпроса", отбеляза Шошков и увери, че уволнения от страна на министерството ще продължи да има, от страна на сегашния кмет на Варна - не знае.

Премахване на постройките

Министърът добави, че правомощията за премахване на незаконното строителство в местността, са на варненския кмет.

“Виждахме се, казах му че това е много належащо, защото това е закона. В момента ДНСК и кадастъра правят много сериозни, масирани проверки в периода от 2023 г. до сега колко удостоверения за търпимост са издавани. Мащабите на това беззаконие не знаем дали ще стигнат само до този незаконен град, може да видим и още такива случаи", обясни Шишков.

"Собствениците на имотите, трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. В основната си част, където хората живеят са в една сграда, в която има разрешение за строеж от 2022 г., затова че е променено предназначението на тази сграда в жилищна и хората, които обитават тази сграда, тя не подлежи на премахване. Основната част от хората няма да биват засегнати", разясни министърът и е категоричен:

"Държавата ще направи всичко възможно всеки, който е участвал в това мащабно закононарушение да си понесе отговорността”.

На въпрос дали има политически лица, които са си купили имот там, Шишков отговори, че не знае.