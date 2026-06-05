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Задържаните дилъри в "Христо Ботев" вече са 20

Сред заловените е Румо, който поставил камери на стълбовете на уличните лампи, за да следи полицейски действия

05.06.2026 | 12:41 ч. Обновена: 05.06.2026 | 12:51 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Задържани са 20 души в столичния квартал "Христо Ботев" и други близки на него квартали за разпространение на наркотици, съобщи на брифинг пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. 

Открити са около 400 дози "билка" с примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, каза по време на брифинга заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

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Тя допълни, че се очаква днес още от полицията да докладват за задържани около пет килограма трева. Тя е била разпределена в различни по големина буркани и пликчета.

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Николов обясни, че къщата, в която са задържани някои от тях, е на 53-годишен безработен мъж с прякора „Румо“. Къщата е оборудвана с камери, които са поставени на стълбовете на уличните лампи. Ще бъде сезирана Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като камерите са поставени превантивно за полицията. Тази къща е разположена в близост до училище, допълни Николов.

По неговите думи всички задържани са криминално проявени, един от тях е бил осъждан, а собственикът на къщата е познат на полицията отново за наркоразпространение, грабежи, побои и други.

 

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Тагове:

задържани дилъри Христо Ботев 20 открити дози амфетамин
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