Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада, има арестувани

Рано тази сутрин започна мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението в столичния кв. "Христо Ботев", съобщиха от СДВР.

До момента са задържани 11 души - дилъри. Иззети са големи количества наркотични вещества.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

В 11.00 ч. в кв. "Христо Ботев“ директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати.

Преди дни трима души бяха обвинени за престъпления, свързани с наркотици, като обвиняемите са на 48, 20 и 40 години. Лидерът на групата е с прякор "Гугутката".