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Столичният „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада, има арестувани

Засега са задържани 11 дилъри, иззети са големи количества наркотици

05.06.2026 | 08:57 ч. 0
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Рано тази сутрин започна мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението в столичния кв. "Христо Ботев", съобщиха от СДВР. 

До момента са задържани 11 души -  дилъри. Иззети са големи количества наркотични вещества. 

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И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

В 11.00 ч. в кв. "Христо Ботев“ директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати.

Преди дни трима души бяха обвинени за престъпления, свързани с наркотици, като обвиняемите са на 48, 20 и 40 години. Лидерът на групата е с прякор "Гугутката". 

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столичният Христо Ботев поалицейска блокада наркотици задържани
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