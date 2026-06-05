"Възраждане": Имаме информация, че разследват КУБ и в Украйна за имотни измами

Имаме информация, че се извършват проверки на дейността на КУБ в Украйна заради същите имотни измами. Тази украинска групировка има подобни бизнеси и в други страни от ЕС.

Това коментира народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов в кулоарите на парламента.

КУБ са престъпна групировка, защото по мои сигнали в Районна прокуратура – Варна са образувани две досъдебни производства за извършени престъпления – за незаконна сеч на гора и за документи с невярно съдържание, които са от страна на украински граждани, деклариращи невярна информация, каза още Стоянов.

"Предстои да разберем дали колата, с която е излязъл от страната управителят на КУБ Олег Невзоров, е на украинското посолство. Ако се окаже вярно, това ще е международен скандал“, допълни Стоянов.

Той обясни, че доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) във връзка с дейността на украинската корпорация КУБ е изпратен в деловодството на Народното събрание, но не е констатирано, че той е по искане на народните представители от "Възраждане" Костадин Костадинов и Коста Стоянов. Тогавашният председател на Народното събрание Наталия Киселова се е запознала с него и го е засекретила, каза Стоянов и допълни, че докладът се предоставя на президента, председателя на парламента и премиера на страната. Тук задаваме въпроса "запознали ли са се те с този доклад и предприели ли са някакви действия", каза Стоянов.

"Надявам се още на първото заседание на Комисията за контрол на службите да се иска изслушване на всички председатели на ДАНС, които са били през този период и там да се изнесат данните от този доклад. Ще поискаме и осъвременяване на данните към днешна дата", каза депутатът.