Българинът няма финансова грамотност да инвестира в активи

Брутното богатство на домакинствата в България през 2025 г. надхвърли 1 трилион лева.

"В рамките на миналата година богатството ни се е увеличило със 70 млрд. евро. Лошата новина е, че 90% от това увеличение - близо 60 млрд., идва от увеличения на стойността на имотите и количеството имоти, които притежаваме", каза финансистът от Експертния клуб за икономика и политика Макс Баклаян в "България сутрин".

От Експертния клуб за икономика и политика проведоха второто си изследване "Индекс Богатство на българите".

Той уточни, че с покачването на цените на имотите тези, които имат такива, стават по-богати на хартия.

"Общото количество имоти, собственост в България, е много голямо. До голяма степен това забогатяване идва малко имагинерно, тъй като стойността на дома, в който живеете, струва повече. Малко над 10 млрд. са финансовите активи, с които се увеличава богатството на българина", подчерта Баклаян пред Bulgaria ON AIR.

По думите му инвестициите в рамките на миналата година също се увеличават, като гостът уточни, че близо 500 млн. евро са инвестирани допълнително в акции.

"Всичките ни яйца са в една кошница и тази кошница наричаме недвижими имоти, застрахователни полици, инвестициите в злато се увеличават.

Основният актив, който притежава българинът, са имотите", коментира финансистът.

Депозити срещу инвестиции в реален бизнес

Баклаян отчете, че състоянието ни в банкови депозити е 59 млрд. евро, докато състоянието ни в личен бизнес е 41 млрд. евро.

"Имаме по-малко богатство в бизнес, който създава стойност, отколкото държим в банкови депозити и пари под матрак. Голяма част от хората закупуват имот, тъй като е необходим. Цената на имота става толкова висока, че вече онези, които са най-нуждаещи се от имот, са именно онези, които не могат да си го позволят", анализира финансистът.

Според него

българинът може да изкарва пари, но е страхлив да накара парите да заработят за него.

"Комбинация от финансова грамотност, непредприемчивост, страх да не загубим парите си. Това е проблем в обществото. Усещаме колко е сериозна инфлацията. Под 5% от всички активи на българите са впрегнати в инвестиции - злато, крипто, акции. След 2019 г. много бързо трябваше да превключим на вълна, в която трябваше да вземаме под внимание инфлацията. Още не сме готови като самосъзнание, знание, финансова грамотност. Това, което сме успели да натрупаме в последните 30 години, много бързо започва са се изпарява", каза още Баклаян.

"Българинът започва вече да се събужда, че трябва да диверсифицира. Това е добро начало. Започваме да говорим активно в обществото. Развитието на един актив е толкова добро в едно общество, колко е посредникът. Живеем в розов свят, безработицата е ниска, лихвите също - това кара младите хора да си мислят, че парите се изкарват лесно", обобщи Баклаян.