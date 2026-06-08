Финансист: Автоматичното увеличаване на заплатите води до инфлация

Премиерът Румен Радев обяви, че има скрит дефицит от неплатени фактури за над 2,2 млрд. евро.

"След като години наред правим глупости с бюджета, дойде и реакцията отвън. Обявяването като скрит дефицит се прави всяка година, нагласят бюджета да влезе в някакви рамки. Време е да си платим сметката", коментира икономистът д-р Пламен Иванов в "България сутрин".

Според него няма нищо опасно в това да си оптимизираш разходите: "Накрая трябва да си подредим къщичката".

Д-р Иванов смята, че сумата за Ковид добавките е голяма, но няма да реши проблема с дефицита.

"Работата ни е да си увеличим продуктивността. Корупцията ни е огромна. Въпреки че се краде повсеместно, държавата продължава да съществува", подчерта той.

"На какво се дължи 3% дефицит? Нито сме във война, нито имаме Ковид, нито ни е намалял БВП... Защо трябва да имаме дефицит?! В НДК се краде, в пътищата се краде, в здравеопазването се краде, навсякъде се краде", настоя икономистът.

Според него на нас ни липсва стратегия.

"В момента се повтаря същото, което гледахме при ПП - сменят всички навсякъде, слагат свои хора, след това обясняват колко лошо е било преди тях. Реформи, план, стратегия, основна цел - няма", каза още д-р Иванов.

Той е на мнение, че държавата не трябва да се меси в икономиката и трябва да засили позитивното говорене.

Финансовият анализатор Деян Василев заяви за Bulgaria ON AIR, че в кабинета "Желязков" и предходни правителства са били въведени много нерационални мерки за увеличение на разходите.

"Автоматично увеличение на заплатите, автоматизъм в доходите на държавната администрация, безпринципно разхищение на държавен ресурс... Няма как опашката да не ни удари. Автоматичното увеличаване на заплатите води до инфлация", изтъкна той.

"2,2 млрд. евро е оборотът на държавата за десетина дни. В момента има плашене на гарги и изваждане на скелети от гардероба. Новото правителство има поне 20-30 мерки, с които ще бъдат запушени много от разходите. Бяха избрани, за да решат тези умишлено създадени проблеми с харчове. На това правителство му е дадена короната, а то говори за старите крале. В момента текат оправдания", аналзиира Василев.

Той се съгласи с Иванов за корупцията и добави проблема със "сивия сектор".

"Има колективна мъдрост на българския народ, че не бива да се харчи повече отколкото се изкарва. Държавната администрация има тенденция да се самовъзпроизвежда. Държавата не може да бъде хранилка за сметка на нормалните хора. Автоматизмите трябва да отпаднат. Държавният сектор трябва да бъде реформиран", посочи Василев.

По думите му много бързо дефицитът може да падне под 3%, ако правителството предприеме непопулярните мерки.

"Гълъб Донев и зам.-министрите много добре знаят какво трябва да се направи. Мирише ми на излишен популизъм. Липсва визионерско говорене. Държавата не създава продукт, само преразпределя част от продукта. Има увеличение на приходите и икономиката, използвайте това, за да спрете популистките мерки. Биеш сянката, истинският проблем не си отива", обясни финансовият анализатор.