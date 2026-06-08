Едни хора са възпитани в безнаказаност, гонки има всяка вечер в София

Четирима души загинаха, а повече от 10 бяха ранени в тежката катастрофа след гонка в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт.

Съдът гледа днес мерките на задържаните за пътния инцидент.

"Гонките ги има всяка вечер в София, но защо се стига дотам да има тези гонки? Има едни хора, които са възпитани в безнаказаност. Всеки ден ги виждаме по улиците", заяви Христо Радков от Българското обединение на шофьорите в предаването "България сутрин".

Автомобилният състезател Илия Царски коментира, че "това, което се случи в петък, е нещо ужасно - отново имаме жертви, и то четири".

"На автомобил със скорост около 140-150 км/ч е невъзможно да му се упражни контрол. Това са туристически спортни автомобили, а не състезателни. Те нямат знания да управляват подобни автомобили с такава мощност. Виждаме, че полицията има силно присъствие по пътищата, те не са виновни. Време е да се заложи в самото съзнание. Полицията си върши работата, но това е недостатъчно. Трябва да се говори с водачите и да се заложи на образованието", призова Царски.

Радков алармира, че въпросите и отговорите на шофьорските изпити могат да се наизустят и даде за пример хора, които не разбират добре английски, но са успели да вземат изпита на английски език, защото са наизустили картинките.

Царски подчерта, че трябва да се работи по посока отговорността на водачите, да се опознае материята и правилното шофиране.

"Инвестицията трябва да бъде във възпитанието и обучението на младите водачи", каза автомобилният състезател пред Bulgaria ON AIR.

"При 60 км/ч, колкото е разрешената скорост, за 1 секунда се изминават 16,6 метра. Автобусът прави левия завой без предимство, отнема предимството, на него му трябват 100 метра видимост. При скорост 180 км/ч на него му трябва видимост 300 метра. Няма как да види. Целият път там е занемарен", коментира Радков.

Царски отбеляза, че силно присъствие на служителите на реда има и полицията си върши работата, но това не е достатъчно, защото "не може да сложим при всеки нарушител по един полицай".

"Или ще са шофьори, или няма да са шофьори - среден вариант няма. В момента имаме 15% повече жертви. Във всеки инцидент имаме един загинал и един отиващ в затвора. Имаме семейства, за които животът приключва", добави Радков.