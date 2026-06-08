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Мирчев: Не са водени разговори с Кандев да участва в кандидат-президентска двойка

Автора на фразата "колеги, не се прибирайте" всъщност го прибраха, заяви той

08.06.2026 | 20:33 ч. 35
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Дълги години България нямаше истински главен секретар на МВР, човека, когото хората да припознават, че истински провежда борба с престъпността. На една среща преди време Георги Кандев ми каза - ние, полицаите, знаем какво да правям, стига политиците да не ни се месят. Автора на фразата "колеги, не се прибирайте" всъщност го прибраха. От позицията му за напускането стана ясно, че му е оказан определен натиск". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на bTV.

По думите му, България е имала служебно правителство с изключително силен премиер в лицето на Андрей Гюров, изключително силен вътрешен министър в лицето на Емил Дечев и истински главен секретар на МВР в лицето на Георги Кандев. А Кандев е бил оставен на поста си в кабинета на Румен Радев заради много високата обществена подкрепа.

"Истински професионалист да подава оставка отдавна не се е случвало. Истината е, че Кандев опитваше да си свърши работата. Бяха отличен екип с министър Дечев. Никой не му е пречил в служебното правителство", каза Мирчев.

И отрече от Да, България да са водели разговори с Кандев да участва в кандидат-президентска двойка.

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Запитан за оценката на ДБ за първия месец от работата на кабинета "Радев", партийният лидер отговори: "силни заявки и слаби действия".

Например анонсираният днес от правителството ангажимент на търговските вериги да намалят цените с минимум 15% на стоки от малка потребителска кошница му напомнял за същата идея, която е реализирал през 2023 г. министър Богдан Богданов при кабинета "Денков". Само че тогава инициативата се е казвала "достъпно за вас" - отново с отстъпки от веригите, които по принцип работят с промоции.

"Работещите решения по овладяването скока на цените не минават през политически заявки с акции за няколко стоки за няколко месеца, а в това регулаторите да работят истински добре. Те не работят истински добре и няма истинска конкуренция", каза Ивайло Мирчев.

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Тагове:

Ивайло Мирчев Георги Кандев Демократчина България правителство
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