Вигенин: Оставката на Кандев ми напомня на напускането на Борисов и Радев

Наесен може да се извиня на Кандев за този пост. Но днешната оставка страшно ми напомня излизането на Бойко Борисов от МВР 2005 г. и още повече напускането от Румен Радев на ВВС 2016 г. Това написа във Facebook евродепутатът Кристиан Вигенин по повод напускането на главния секретар на МВР Георги Кандев.

"Първият също не можеше да приеме да мълчи като главен секретар при Петков, след това стана кмет на София, после премиер; вторият не можеше да мълчи за действията на министъра на отбраната, след това стана президент, после също премиер", добави той.

"Идват президентски избори. Г-н Кандев 30 г. е работил в МВР и респективно е крепял всякакви фасади, но точно сега повече не може. Мълчал си е, както би следвало, когато си професионален служител в МВР, но откакто се разприказва при Гюров, повече не може", допълни Вигенин.

"Не говоря за качествата или постиженията им. Говоря за внезапното им влизане в политиката. Колко пъти ще минава този номер? Точно когато си помислиш, че моделът на дирижирана демокрация се е изчерпал и ни изненадват с възхода на следващ добре изчислен борец за правда. Признавам, добри са. Започва поредният оборот на колелото и нищо не трябва да се оставя на случайността", завърши той.