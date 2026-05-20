ПБ и ГЕРБ не издигат кандидати за кмет на столичния "Средец"

ОИК регистрира шестима за изборите на 14 юни

20.05.2026 | 08:07 ч.
Трайчо Трайков, който бе кмет на столичния район "Средец", но стана служебен министър и напусна, отново е кандидат за поста.

Управляващите от "Прогресивна България" и бившите управляващи от ГЕРБ-СДС не издигнаха кандидати за кмет на столичния район "Средец" - избори в района са насрочени за 14 юни.

Вчера бе последният срок и ОИК регистрира шестима кандидати - Трайчо Трайков от "Продължаваме промяната-Демократична България", Пламена Заячка от БСП, Веселина Таскова от "Възраждане", Кирил Нешев от "България може", Иван Търпоманов от партия "Свобода" и Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация.

ОИК-София отказа регистрация на Венцислав Банчев, издигнат от инициативен комитет. Той има право да оспорва решението пред ЦИК в 3-дневен срок.
 

