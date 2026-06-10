Кремен Георгиев: Цената на топлото трябва да е справедлива не само за абонатите

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества коментира предлаганите нови цени на парното, които трябва да влязат в сила от 1 юни. По думите му цената трябва да бъде справедлива не само за абонатите, но и за “Софийска топлофикация”.

Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да реши дали увеличението на цените на тока и парното да бъде с 4,58%.

"Това е санитарният минимум. Това не е точно инфлацията, защото там влияят доста други фактори. Така че, мислим, че топлофикациите все пак ще се справят с тази ситуация”, каза пред БНТ Георгиев.

По думите му, въпреки че увеличението не изпреварва инфлацията, новината породи поредно гражданско недоволство.

"И 2% да беше, все ще се даде същото. Това е моето мнение. Единственият път, когато нямаше никакви забележки по въпроса, беше като паднаха цените”, коментира Георгиев.

Начини на ценообразуване

Експертът коментира и начините на ценообразуване на цента. "В моделите на КЕВР, с подаването на заявленията, всяка една топлофикация въвежда своите разходи за конкретна дейност. Получава се един резултат – какво е поискала топлофикацията като цена за топлинна енергия. Част от този резултат са и резултатите от регулаторния преглед, който прави КЕВР на топлофикациите. В резултата това влиза и в ценообразуването за новия период”.