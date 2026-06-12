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Демерджиев обеща: Бежански център в община Средец няма да има

Имало нов вариант, този не е на дневен ред

12.06.2026 | 14:40 ч. Обновена: 12.06.2026 | 14:42 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Народното събрание по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов („Възраждане“) относно превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център.

Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред, заяви Демерджиев.  Решението е категорично, добави той.

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Бежанският център беше заложен с решение на правителството на Росен Желязков на последното му заседание. То прехвърли два имота на Държавната агенция за бежанците в Средец и в Симеоновград.

Местната общественост беше категорично против изграждането му, още повече, че нямаше никаква информация колко бежанци ще бъдат настанени.

Още през 2016 година идея за бежански център беше отхвърлена в Средец и бе съобщено, че там ще се изгражда индустриален парк.

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