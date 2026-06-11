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Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски, но следим и други политици

Все още няма име за титуляр за главен секретар на МВР

11.06.2026 | 16:23 ч. Обновена: 11.06.2026 | 16:23 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на брифинг. Той присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Демерджиев  допълни, че има и други политици, които следим.      

Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред, каза министърът на вътрешните работи. 

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След като досегашният Георги Кандев напусна в понеделник, функциите му се изпълняват временно от Любомир Николов.
На въпрос очакват ли се още рокади в МВР, министърът каза:

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"Нямаме специални намерения за рокади в МВР. Дадени са задачи на всички структури. Съобразно изпълнението им, ако се справят със задачите и успешно изпълняват функциите си, не очаквайте промени", каза министърът на вътрешните работи. 

Демерджиев обеща евентуални рокади да бъдат добре обосновани.

Две много сериозни акции срещу незаконните гонки се проведоха в Пловдив и Пазарждик, похвали се Демерджиев. 

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Стотици автомобили, подготвени за гонки, бяха проверени. Проверява се територията на цялата страна, каза още министърът. Той допълни, че усилията на полицията ще бъдат насочени в районите, които са известни в Областните дирекции на МВР като рискови. 

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Тагове:

Демерджиев проверка имущество Пеевски следим други политици
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