Абитуриенти тропнаха Бангаранга хоро ВИДЕО

Абитуриенти тропнаха хоро под звуците на хита на Дара, който ни спечели Евровизия - Бангаранга.

В социалните мрежи се разпространява видео, на което се вижда как група младежи танцуват хоро под ремикс на модерната песен.

"Бангаранга хоро. Стари традиции, нов саундтрак. Групата ни е базирана в Ню Йорк, но посрещаме българи и приятели на България от цял свят. Присъединете се към нас и поканете други, които споделят любовта ви към Българи", пишат от Bulgarian Ancestry Social Network in New York, New Jersey and Connecticut към видеото във Facebook.

Но не всички са фенове на смесването на старите традиции с модерната музика.

"Не разваляйте националните ни танци с такава чалга! Очевидно е, че това е кушия с ритъма на песен-еднодневка, а не БЪЛГАРСКА музика за БЪЛГАРСКО хоро!", гласи един от коментарите.

Авторът на публикацията с видеото обаче обяснява:

"Българското хоро е оцеляло стотици години именно защото хората са го играли на различна музика и са го предавали на следващите поколения. Ако една съвременна българска песен кара млади хора да играят хоро, това е повод за радост, а не за възмущение. Никой не разваля традицията. Напротив, традицията продължава да живее."

Клипът е заснет по време на празненство на абитуриентка в село Кръстава.