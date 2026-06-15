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Абитуриенти тропнаха Бангаранга хоро ВИДЕО

Но не всички са фенове на смесването на старите традиции с модерната музика

15.06.2026 | 14:06 ч. 26
Абитуриенти тропнаха Бангаранга хоро ВИДЕО

Абитуриенти тропнаха хоро под звуците на хита на Дара, който ни спечели Евровизия - Бангаранга. 

В социалните мрежи се разпространява видео, на което се вижда как група младежи танцуват хоро под ремикс на модерната песен. 

"Бангаранга хоро. Стари традиции, нов саундтрак. Групата ни е базирана в Ню Йорк, но посрещаме българи и приятели на България от цял свят. Присъединете се към нас и поканете други, които споделят любовта ви към Българи", пишат от Bulgarian Ancestry Social Network in New York, New Jersey and Connecticut към видеото във Facebook. 

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Но не всички са фенове на смесването на старите традиции с модерната музика. 

"Не разваляйте националните ни танци с такава чалга!  Очевидно е, че това е кушия с ритъма на песен-еднодневка, а не БЪЛГАРСКА музика за БЪЛГАРСКО хоро!", гласи един от коментарите. 

Авторът на публикацията с видеото обаче обяснява:

"Българското хоро е оцеляло стотици години именно защото хората са го играли на различна музика и са го предавали на следващите поколения. Ако една съвременна българска песен кара млади хора да играят хоро, това е повод за радост, а не за възмущение. Никой не разваля традицията. Напротив, традицията продължава да живее."

Клипът е заснет по време на празненство на абитуриентка в село Кръстава.

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