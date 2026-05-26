И Джокович е фен на Дара, танцува на "Бангаранга" ВИДЕО

Новак Джокович обожава "Луда по тебе" в изпълнение на Камелия, но сега нова българска песен е хванала ухото му. Сръбската тенис звезда се засне как танцува на хита "Бангаранга" на Дара, който спечели "Евровизиа".

В клипа той е заедно с дъщеря си Тара.

Повод за закачката стана неформалният "танцов дуел" между Джокович и Арина Сабаленка, който набира популярност сред звездите на тениса в навечерието на турнира в Париж.

Играчите все по-често използват социалните мрежи, за да показват настроение и чувство за хумор извън състезателната атмосфера.