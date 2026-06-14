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Везенков изпрати най-успешния си сезон под звуците на Бангаранга

"Олимпиакос" станаха най-добрият отбор в Евролигата

14.06.2026 | 22:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Александър Везенков изпрати най-успешния си сезон. След като той и съотборниците му от "Олимпиакос" станаха най-добрият отбор в Евролигата, а самият наш баскетболист бе избран за номер 1 на Стария континент, сега грандът от Пирея взе и титлата в Гърция.

В решителния мач номер 5 отборът на българина победи 89:85 големия врат "Панатинайкос" и затвори серията с 3:2.

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Празненствата в Пирея започнаха веднага. А купонът се пренесе в местна дискотека. Там диджеят поздрави българина с най-популярната песен в Европа - “Бангаранга”. Както е известно, парчето на Дара преди 4 седмици спечели “Евровизия” и сега е хит номер 1 на континента.

Иначе мач номер 5 между "Олимпиакос" и "Панатинайкос" ще се запомни най-вече с грозните сцени след края му. Съотборникът на Везенков Тайрик Джоунс хукна към съблекалнята и налетя на Кендрик Нън от съперниковия тим. Американецът почти нокаутира сънародника си с удар. И двамата едва бяха разтървани от съдии и съотборници.

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