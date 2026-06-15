Д-р Андрей Велчев: Един евро вече се равнява на един лев в цените на храните

Инициативата “Кошница с грижа”, която кабинетът “Радев” обяви миналата седмица, има за цел да намали цените на стоките от първа необходимост между 15 и 30%. В предаването “България сутрин” д-р Андрей Велчев коментира дали намалението ще бъде за сметка на количеството и качеството на цените.

"За мен има много лошо явление, че вече думи като "акция" и "намаление" имат негативно усещане в обществото. Нека говорим за овладяване на надценките, които новото правителство и новото мнозинство в Народното събрание предприе още с първите си дни. Те са за овладяване на това как най-накрая институциите да влязат в своята роля, а не да бъдат нещо несвойствено", коментира председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна”.

Д-р Велчев е категоричен, че някой трябваше да спре "тези скокове на цените и тези несправедливости, които започнаха началото на декември". Експертът добавим, че едно евро вече се равнява на един лев и даде пример с хляба, който от 2,80 лева вече е 2,80 евро.

"Най-важното е да има справедливи глоби, не толкова справедлива цена. Смешните санкции не стряскат никого", подчерта д-р Велчев.

Според него е честа практика цената да остава същата на даден продукт, а грамажът да се намалява. "В предложените от нас промени не се намери място да се говори трябва ли да бъдат санкционирани масовите нарушители, които са правили множество нарушения от един и същи тип и са били уличавани в това", отбеляза експертът пред Bulgaria ON AIR.

Според него е важно родният производител да знае, че българите няма как да бъдат излъгани.

"Има български продукти, които са все по-скъпи и все по-трудно достигат веригата", посочи председателят на Сдружение "За достъпна и качествена". Той отчете, че има измами при здравословните и био продукти, за които се казва, че са без добавена мазнина и захар.

Д-р Велчев изрази съмнения и по отношение на ядковите млека - дали етикетът отговаря на реалния състав. Той отбеляза, че не е ясно колко са полезни.

"Постигнахме победа за стандартизация на меда. Задължително е да пише българският мед какво процентно съдържание има и какъв е неговият произход", каза още председателят на Сдружение "За достъпна и качествена".

На въпрос кога да очакваме мерките на правителството да дадат резултат, д-р Велчев отговори, че някои търговци вече са намалили цените си.

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