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Работник почина, след като падна в 30-метров изкоп край Бургас

Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма

15.06.2026 | 14:17 ч. Обновена: 15.06.2026 | 14:17 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Работник на 62 г. е починал, след като е паднал в изкоп с дълбочина над 30 метра на територията на кариера край бургаския комплекс „Горно Езерово", съобщиха за БТА от Дирекция „Инспекцията по труда - Бургас" към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

Директорът на бургаската дирекция Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма. Работил е като пазач. 

Тепърва предстои да изясним защо е отишъл точно там, където е паднал. Наш екип е на място и се извършва оглед, посочи директорът на инспекцията.

Въпросът е да се прецени в рамките на неговите задължения къде е трябвало да се движи и как е организирана маршрутната схема на обекта, допълни Васков.

На 9 април т.г. работник загина след падане от скеле в бургаския комплекс „Меден рудник“. Само няколко седмици по-късно, на 30 април, работник на ВиК загина при трудов инцидент на бургаската улица „Оборище“ по време на изкопни дейности, свързани с ремонт на водопреносната мрежа. По време на работата той е бил в изкоп, когато върху него е паднала земна маса, която го е затрупала.

На 9 юни т.г. друг работник пострада при трудов инцидент на железопътната линия между бургаския квартал „Долно Езерово" и Камено след прехвърчане на електрическа искра.

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