ВМРО: МВнР да връчи протестна нота на Скопие

Поредният удар срещу българските институции и българската общност в Република Северна Македония не може да бъде подминат с мълчание. Информацията за подпалени автомобили на българското посолство в Скопие е изключително тревожна и представлява още един сигнал за атмосферата на безнаказаност и насажданата с години антибългарска истерия в западната ни съседка, гласи позиция на ВМРО.

ВМРО – Българско национално движение настоява компетентните органи на Република Северна Македония незабавно да установят и задържат извършителите, както и всички лица, които са участвали в организацията или подбудителството на това посегателство. Очакваме бързо, прозрачно и ефективно разследване, а не поредния случай, който да бъде заметен под килима, допълват от партията.

От години предупреждаваме, че системното толериране на езика на омразата срещу България и българите в Северна Македония неизбежно води до радикализация и престъпления срещу хора и обекти, свързани с България. Когато институциите не реагират достатъчно твърдо срещу подобни прояви, те на практика насърчават следващите извършители.

Настояваме Министерството на външните работи на Република България да извика посланика на РСМ и да връчи незабавна протестна нота на властите в Скопие, с която да поиска конкретни гаранции за сигурността на българските дипломатически представителства, културни институции и граждани. Ако извършителите не бъдат открити и наказани в разумен срок, България трябва да предприеме съответните дипломатически мерки и санкции в рамките на двустранните отношения и европейските механизми.

Не може държава, която претендира за европейско бъдеще, да допуска поредица от нападения, провокации и вандалски актове срещу български институции и представители на българската общност. Европейският съюз се основава на върховенството на закона, защитата на човешките права и добросъседските отношения, а не на омраза, реваншизъм и безнаказаност – което трябва да е пределно ясно на властите в РСМ, които продължават да твърдят, че желаят евроинтеграцията на страната си", заявяват още от ВМР-БНД.

По-рано днес неизвестно лице запали автомобили в българското посолство в центъра на Скопие. По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост. След инцидента извършителят е избягал.