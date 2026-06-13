Партийните квоти в ЦИК трябва да се определят по получените гласове, а не по мандатите

Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят въз основа на подадените за партиите гласове, а не на база спечелените мандати. Трябва да се знае какво да се прави, когато имаме равни остатъци по метода на Хеър-Ниймайер. Партия не може да има мнозинство, затова тя трябва да върне 1 или 2 мандата. Докато не се каже какъв алгоритъм трябва да се прилага, ще бъде по този начин. Това заяви за Нова телевизия бившият заместник-председател на ЦИК и настоящ ръководител на сектор Електорални анализи и прогнози към "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Михаил Константинов.

По думите му алгоритъмът за изчисление понякога работи, но в някои случаи – не.

"Това, което е публикувано като алгоритъм за определяне на партийните квоти в ЦИК, е некоректно. Той понякога работи, но в някои случаи - не. В този случай, той не работи добре, защото предизвиква възражения. Същото стана през 2021 г., когато беше приложен за първи път. Тогава ГЕРБ също бяха ощетени и изкараха 5-годишен мандат с 4, вместо с 5 членове", каза Константинов. "Управляващите не могат да говорят с обществото. Няма комуникация между тях самите и не могат да обяснят какво правят. Когато една политическа сила е опитна, тя си избира няколко говорители, които да обясняват какви политики правят. Когато един човек обяснява, става ясно. При "Прогресивна България” имаме повече от един. Много важна позиция в една партия е тази на говорител", изтъкна той.

Михаил Константинов заяви още, че според проучванията до момента, Илияна Йотова ще стигне до балотаж.

„Подкрепата от страна на "Прогресивна България” за нея е абсолютно необходима. Ако я няма, това ще се зачете като предателство от обществото. Тя се държи лоялно към бившия си партньор и настоящ премиер Румен Радев", каза той.

Относно хипотезата за кандидатирането на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентска двойка, анализаторът заяви:

"Те ще се борят за балотаж. Имат примера на Бойко Борисов, който от главен секретар на МВР до кмет на София и три пъти премиер на страната.”

Съставът на бъдещата ЦИК е избран според силата, която партиите получиха на последните избори за парламент.

Според закона обаче "Прогресивна България" не може да има мнозинство. Те ще имат най-много представители – 7. Тяхно ще бъде и председателското място, за което са номинирали Георги Хорозов.

ГЕРБ-СДС ще имат трима представители. Техен ще бъде и постът на главен секретар.

ПП-ДБ и ДПС ще имат по двама представители, а "Възраждане" един.