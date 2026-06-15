Василев към Радев: Хазната не е празна, има 6,8 млрд. евро

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев коментира думите на премиера Румен Радев, че хазната е празна, а по бюджета се работи денонощно.

“За да бъда съвсем точен, ще цитирам официално прессъобщение от 29 май на Министерството на финансите на Радев, в което се казва, че те са получили хазната на 30 април с 6 млрд. 803 млн. 545 хиляди евро във фискалния резерв. Това не е празна хазна“, каза бившият финансов министър.

Василев поясни, че от тези 6,8 млрд. евро във фискалния резерв 2,2 млрд. са средствата от Сребърния фонд, както и за други фондове, които не могат да се теглят. “Тоест остават около 4,6 млрд. евро, които са на разположение на правителството”, каза депутатът и направи, че когато е станал министър на финансите през 2021 г., е получил хазната с около 4 млрд. евро, а през 2023 г. е заварил около 5 млрд. евро.

“Хазната няма никакви проблеми и не е празна“, на мнение е лидерът на ПП.

Василев припомни, че в кабинета “Петков“ бюджетът е бил изработен за 45 дни, включително с Коледа и Нова година. А в кабинета “Денков“ бюджетът е изготвен за 30 дни и е внесен на 5 юли 2023 г. в Народното събрание. “Ние не се оправдавахме, не се вайкахме. Седнахме, работихме и направихме два добри за българската икономика бюджета“.

Бившият финансов министър подчерта, че бюджетът за 2022 г. приключи с 3% дефицит и с изключително голям антикризисен пакет, насочен към най-уязвимите групи, към бизнеса и към българските семейства.

“Сред мерките в бюджета за 2022 г. се увеличиха ваучерите за храна на 200 лв., като преди това бяха 80 лева. Увеличиха се данъчните облекчения за деца на 600 лв. за всяко дете. Вдигна се прагът за регистрация по ДДС на малките фирми от 50 000 лева на 100 000 лв. Дадоха се помощи за земеделието, конкретно за торовете и за фуражите, защото те бяха най-силно ударени. Направи се таван на цената на електроенергията за бизнеса, за да не се източват парите на бизнеса през високите цени на електроенергията. Направиха се двойни увеличения на пенсиите – веднъж през юли и веднъж през октомври, за да може те да се индексират изпреварващо. Детските градини станаха безплатни за работещите семейства. Учебниците до 12. клас станаха безплатни. Отпусна се допълнителна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас в началото на учебната година“, припомни Василев.

Еднолично управление на една партия

Според него в момента това, което виждаме, е еднолично управление на една партия. “Няма коалиционни партньори, няма политически проблеми при изготвянето на бюджета. И тази една партия вече втори месец не може да си подреди приоритетите и да напише бюджета. Това показва или грешни приоритети, или абсолютна липса на компетентност. Но със сигурност оправдания от типа “хазната е празна“, когато си получил 6,8 млрд. евро, са несъстоятелни и обидни за българските граждани“, на мнение е Василев.