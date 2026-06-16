Николай Свинаров: Трябват управленски решения, не само пари за въоръжение

България планира да инвестира 19 млрд. евро във въоръжение до 2035 година. Това става ясно от инвестиционния план на кабинета "Радев".

Според бившия военен министър Николай Свинаров страната има нужда от модерно въоръжение, което да защитава националните ѝ интереси, но проблемът не е само в размера на предвидените средства.

"Имаме нужда от съвременно въоръжение, което да защитава националните интереси. Досегашната практика с инвестициите е буфер - ако са предвидени 10 милиарда, два от тях се изразходват, другите се раздават някъде. България неслучайно многократно променя плана по ПВУ и получава само 50% от средствата", заяви Свинаров в "България сутрин".

Отбраната има нужда от ясна политическа основа

По думите му най-малко до 2027 г. трябва да е ясно какви са плановете на държавата, защото България има нужда от развитие на много промишлености.

"Преди 1989 г. разчитахме да задържим Турция за 24 часа и да дойде трети украински фронт да ни спаси. Тогава нямаше Украйна, но имаше украински фронт. България не може сама да се справи с предизвикателствата, колкото и да инвестира. Такава ни е тенденцията в демографията. Скоро време България няма да може да разчита да се справи сама", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Според Свинаров страната не харесва идеята да помага, но в същото време очаква помощ от други държави.

"Някои решения на ЕС трябва да се променят и да стане ясно в кои области решава той и в кои държавата на национално ниво. Безумни условия има за хиляди полицаи в страната. Чудят се на кой парад да ги изпратят. Как да имаме стратегия за отбрана, когато нямаме дефиниция за национален интерес? Трябва да имаме политическа основа, на която да развиваме своята стратегия за отбрана", изтъкна бившият военен министър.

Липса на инфраструктура и подготвени кадри

Свинаров е категоричен, че България няма нужната инфраструктура и хангари за военни самолети.

"Медицинският хеликоптер, който го принудиха да каца на "Св. Екатерина", разби покрива на сградата. Нямаме подготвени кадри, във всички области българските кадри в последните 30 години изчезнаха. Трябват управленски решения. Оставяме младите хора на улицата", предупреди той.