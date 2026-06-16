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Мъж катастрофира край Чепеларе, прилошало му

Инцидентът затруднява движението по пътя Асеновград - Смолян

16.06.2026 | 15:16 ч. Обновена: 16.06.2026 | 15:16 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Движението по път II-86 Асеновград - Смолян е затруднено в участъка между Чепеларе и село Хвойна заради пътен инцидент.

По първоначална информация 60-годишен мъж от Смолян е изгубил контрол над автомобила си, след като му е прилошало, и се е ударил в подпорна стена край пътя.

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Мъжът е с външни наранявания и е прегледан на място от екип на Спешна помощ, съобщиха за БТА от пресцентъра на полицията..

Движението в района се извършва в едната лента и се регулира от служители на "Пътна полиция". От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.

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Тагове:

мъж катастрофа Хвойна Смолян Асеновград Чепеларе
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