Мъж катастрофира край Чепеларе, прилошало му

Движението по път II-86 Асеновград - Смолян е затруднено в участъка между Чепеларе и село Хвойна заради пътен инцидент.

По първоначална информация 60-годишен мъж от Смолян е изгубил контрол над автомобила си, след като му е прилошало, и се е ударил в подпорна стена край пътя.

Мъжът е с външни наранявания и е прегледан на място от екип на Спешна помощ, съобщиха за БТА от пресцентъра на полицията..

Движението в района се извършва в едната лента и се регулира от служители на "Пътна полиция". От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.