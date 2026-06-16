Донев: Цялото ни внимание е насочено към Бюджет’26

Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че правителството търси подход и мерки, които да доведат до реалното състояние на финансите в държавата.

"Основното, което правим е, че цялото ни внимание е насочено към Бюджет 2026 г. Готвим всички процедури да минат по график, така че в края на месец юни да бъде в Народното събрание за разглеждане", каза министърът на финансите.



“Паралелно с това готвим съответните изчисления и параметри за 2027 година”, обяви още Донев.

“Необходими са мерки както в приходната, и в разходната част, така че да се доближим към реални числа в бюджета - такива, каквито са поносими”, каза вицепремиерът.

На въпрос за поискани разчети от опозицията заради повишаването на тавана на новия дълг, Донев каза, че такъв разчет може да бъде даден, като обясни, че този разчет върви с проектите на Закона за държавния бюджет, на законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Той добави, че без тези разчети бюджетът не може да бъде съставен.

Относно предложения на председателя на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури, заплащане на осигуровките от държавните служители, Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение, и да дава такива предложения и мнения "на драго сърце".

Проектобюджетът за настоящата година трябва да бъде внесен в парламента до края на месеца.

Според Донев основното предизвикателство е постигането на устойчив дефицит около 3% чрез мерки с дългосрочен ефект върху държавните финанси.

По-рано днес Комисията по бюджет и финанси в парламента одобри на второ четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличаване на тавана на новия държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Според текстовете Министерският съвет ще може да поеме нов дълг в размер до 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Размерът на падежиращия държавен дълг през 2026 година е 1,41 млрд. евро, като нов дълг с този размер вече бе поет от началото на годината, чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар, което на практика означава, че правителството не може да тегли нов дълг до приемането на редовен бюджет за тази година.