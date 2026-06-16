Градушка унищожи посевите в Ардино и Неделино

В късните следобедни часове на днешния ден силна градушка е ударила няколко села в община Ардино. Ледените топчета с големина на лешник са ударили посевите и селскостопанските насаждения на жителите в района, съобщава Нова тв.
Засегнатите населени места са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово.
За тежката ситуация вече е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
Стихията не подмина и съседната община Ардино, където градушка с големината на лешник нанесе сериозни щети по земеделските насаждения в селата Падина, Главник и Жълтуша.
След обиколка на засегнатите райони е установено, че щетите по реколтата там варират между 20 и 60 процента.
Градушката е поразила предимно посеви с картофи и фасул, както и овощни дръвчета и лозови асми в дворовете на местните жители.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.