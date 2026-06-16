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Градушка унищожи посевите в Ардино и Неделино

Ледените топчета са били с големина на лешник

16.06.2026 | 20:13 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

В късните следобедни часове на днешния ден силна градушка е ударила няколко села в община Ардино. Ледените топчета с големина на лешник са ударили посевите и селскостопанските насаждения на жителите в района, съобщава Нова тв.

Засегнатите населени места са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово. 

За тежката ситуация вече е информиран областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Стихията не подмина и съседната община Ардино, където градушка с големината на лешник нанесе сериозни щети по земеделските насаждения в селата Падина, Главник и Жълтуша.

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След обиколка на засегнатите райони е установено, че щетите по реколтата там варират между 20 и 60 процента.

Градушката е поразила предимно посеви с картофи и фасул, както и овощни дръвчета и лозови асми в дворовете на местните жители.

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Тагове:

градушка интензивни валежи Неделино Ардино посеви
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