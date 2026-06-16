Стоянов: Заеми се теглят, когато няма средства в бюджета

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов коментира “горещите теми” в родната политика - новия дълг от 3,8 млрд. евро, СИГМА, въоръжението от България за Украйна.

Днес на второ четене депутатите от бюджетната комисия в НС приеха промените в удължителния бюджет, които предвиждат тегленето на нов дълг в размер до 3,8 млрд. евро. По думите на Стоянов заемите се теглят, защото в бюджета няма достатъчно средства.

"Някои са в по-големи размери, така че да се покриват дупки. Дупката в момента е каквато не е била. Това правителство има много сериозно мнозинство, не е да го обвиним, че тегли сега заеми, защото утре няма да е на власт и му е все тая. Предходните теглиха без такъв хоризонт", коментира в предаването “Денят ON AIR" бившият министър.

Стоянов подчерта, че правителството на Радев носи еднолична отговорност заради мнозинството, което има в Народното събрание.

”Има дупки, които трябва да се намалят. Единственото, което могат да направят, е да взимат заеми и да попълват дупки, надявам се с бюджет 2026 да могат да ги запълват. Приходите вървят добре, основният фокус трябва да е в разходите. Всеки лев отгоре е добре дошъл, имаме много големи възможности в разходната част", на мнение е Стоянов.

Пред Bulgaria ON AIR бившият министър добави, че е време кабинетът “Радев” да покажат “здрав гръбнак” и да вземат решения, които без съмнение ще са болезнени за определени групи хора.

Раздута администрация

Стоянов коментира, че докато е бил на ръководни постове, е установил, че на много места има хора, които много работят и не получават такива заплати, каквито излизат в медиите, но има и места с огромни заплати.

"Глобализирането, че администрацията взима високи заплати не е правилно. Трябва анализ. Важно е да се види, че има ясна воля да се започне - незаети щатни бройки, пенсионери. Държат се незаети бройки, за да се взимат по-високи бонуси. Няма министър, който да иска да стане известен, че по негово време са намалели заплатите", каза Стоянов.

Въоръжението за Украйна

Той е категоричен, че решението за спирането на военната помощ за Украйна, обявено от министър Димитър Стоянов, няма отношение към икономиката в България.

"Пакетите с помощ за Украйна нямат общо с българската индустрия, защото са повече с наличностите в армията. Миналата година беше рекордна за българската индустрия, когато е бил пикът. Търсенето за наша продукция през 2026 г. спада. В същото време се инвестира в производствени капацитети. Търсенето за българската индустрия намалява, и от там идват проблемите", убеден е експертът.

Стоянов изтъкна, че във войната в Украйна много са се променили начините, по които се воюва.

"Ние произвеждаме масово неща, които са по технологии от 50-60-те години от Съветския съюз. До момента не беше обърнато внимание от институциите на българската индустрия за технологичен скок", каза бившият министър.

Гледайте видеото с целия разговор.