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Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците

Таня Панчева,зам.-министър на образованието, пожела успех на учениците

17.06.2026 | 08:17 ч. Обновена: 17.06.2026 | 08:17 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците.

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 09:00 сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано и да носят черно пишеща химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. 

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Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба.
"Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. Успех на всички!, заяви Таня Панчева- зам.-министър на образованието. 

Седмокласниците са разпределени в 1637 училища. Във всички училища има видеонаблюдение."

Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли, включително, информират от МОН.

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изтеглиха вариант №1 изпит БЕЛ седмокласници
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