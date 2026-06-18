Откриха 38-годишен мъж мъртъв в дома му, по трупа има следи от насилие

Полицията в Русе започна разследване след като е открит труп на 38-годишен мъж в собственото му жилище в града. По трупа са установени следи от наранявания, съобщават от МВР - Русе.

Тялото на младия мъж е било намерено вчера от негов близък, който веднага е сигнализирал органите на реда за тежкия случай. Към адреса в града незабавно са изпратени патрулни екипи за обезпечаване на местопроизшествието.

На посочения адрес е извършен щателен оглед от дежурна следствена група. При първоначалния оглед криминалистите са установили видими следи от наранявания по тялото на починалия русенец. От местопрестъплението са иззети множество веществени доказателства, които имат отношение към случая и ще бъдат подложени на съответните експертизи.

По случая вече е образувано досъдебно производство. Активната работа на криминалистите от МВР - Русе и съдебните медици за изясняване на точните причини и обстоятелства, довели до настъпилата смърт на 38-годишния мъж, продължава и в момента под надзора на прокуратурата.