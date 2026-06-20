Зам.-председателят на КФН Пламен Данаилов каза пред Money.bg, че няма директни последици за клиентите на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД след отнемането на лиценза му.

Специалистът добави, че застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са включени, както и, че те са валидни до изтичането на срока им.

“Клиентите могат да са спокойни, че имат валидни "Гражданска отговорност" или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки. Могат само да предявяват претенции за настъпили щети", каза Данаилов пред Bulgaria ON AIR.

Зам.-председателят на КФН разкри, че ако дружеството обяви несъстоятелност, предявените претенции по застраховки "Гражданска отговорност" ще се поемат от Гаранционния фонд.

"Това се отнася само за "Гражданска отговорност". Когато говорим за другите видове застраховки, ако дружеството няма средства, претенциите няма да бъдат изплатени", посочи той.

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