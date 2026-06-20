Почина директорът на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова

Доц. д-р Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките е починала, съобщава БГНЕС.

Доц. д-р Петрова е посветила целия си професионален път на изследването, опазването и популяризирането на българската флора. Като директор на Ботаническата градина на БАН тя има ключов принос за развитието на институцията и за утвърждаването ѝ като един от водещите центрове за съхраняване и изучаване на растителното разнообразие на Балканите.

Под нейно ръководство Ботаническата градина развива и обогатява своите колекции от живи растения, които са сред най-богатите и добре документирани на Балканския полуостров. Основна мисия на институцията остава представянето на растителното многообразие и популяризирането на знанията за него сред обществото.

Доц. Петрова е признат учен и специалист в областта на ботаниката. Нейният принос към изучаването на орхидеите получава международно признание и оставя трайна следа в българската и световната наука.

“За колегите и академичната общност тя ще остане пример за висок професионализъм, всеотдайност и искрена любов към природата“, посочват от Ботаническата градина при БАН.