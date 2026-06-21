Със слънце и температури от 33 градуса настъпи лятото у нас

Астрономическото лято настъпи днес и "заля" България с типично юнско време – много слънце, високи температури и условия за краткотрайни следобедни превалявания на отделни места. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Само в планинските райони и части от Източна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Към 15:00 часа НИМХ отчете високи температури на много места. Най-топло е в Северозападна България и по поречието на Дунав, където термометрите показват до 33 градуса във Видин, Лом, Монтана, Оряхово и Русе. В Плевен, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сандански са измерени около 31-32 градуса. В София температурата е 29 градуса, а по Черноморието е по-прохладно – между 25 градуса в Ахтопол и 27-28 градуса във Варна, Бургас и района на нос Емине.

До вечерта температурите ще се задържат близки до максималните за деня – между 28 и 33 градуса, като по-късно облачността постепенно ще намалее. В планинските райони и в отделни части на Североизточна България остава вероятността за краткотрайни летни превалявания и гръмотевици.

От НИМХ прогнозират, че през нощта срещу понеделник ще бъде предимно ясно и почти тихо.

Новата седмица ще започне с още типично лятно време. В понеделник ще преобладава слънчево време в цялата страна. След обяд над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки.

Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, а в София около 30 градуса. Най-топло ще остане в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, докато по Черноморието температурите ще се задържат между 26 и 29 градуса при слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В планините сутринта ще бъде слънчево, но следобед над масивите в Западна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. | БГНЕС